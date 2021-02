PODÍVEJTE SE: Opavský stadion zatím připraven! Trenér Kováč zlomil hrablo

Opavský fotbalový stadion v Městských sadech je připraven na sobotní duel s Příbramí. Ještě v pátek ráno bylo hřiště pod sněhem. To už je ale minulostí, a to i přesto, že na trávník nemohla vjet technika. Do odklízení zasněžené plochy se zapojil i realizační tým včele s trenérem Radoslavem Kováčem. Do úklidové akce se zapojila i klubová ikona Zdeněk Pospěch.

Hrací plocha v Městských sadech připravena | Foto: Deník / Roman Brhel

Opavské hřiště opět vypadá jako z katalogu. Do velké akce se zapojil celý realizační tým, kterému velel Radoslav Kováč. Společnost mu dělali asistent Alois Skácel, kondiční kouč Michal Hampel, trenér brankářů David Hampel, vedoucí mužstva a sekretář Lumír Sedláček, šéftrenér přípravek Dominik Havlík či bývalý reprezentant Zdeněk Pospěch, dále pak ředitel klubu Jaroslav Rovňan, tiskový mluvčí Jan Šimek nebo člen dozorčí rady Vlastimil Harazim a samozřejmě chlapci z údržby a část pořadatelů. „Hřiště je v tuto chvíli připraveno, snad nám další sněžení nezkomplikuje život. Počasí je totiž v posledních nevyzpytatelné. Všem, kdo se na úklidu podíleli, patří velký dík,“ řekl mluvčí SFC Opava Jan Šimek. Hlavní kouč Radoslav Kováč byl do práce tak zapálen, že v závěru zlomil hrablo.