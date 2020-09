/AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ Ani ve čtvrtém kole FORTUNA:LIGY nebyli opavští fotbalisté stoprocentní. Na domácím trávníku uhráli bezbrankovou remízu s českobudějovickým Dynamem. Největší šance Slezanů přišla dvě minuty před koncem, kdy Pikul trefil břevno Drobného branky.

SFC Opava-Č.Budějovice, | Foto: Deník / Petr Widenka

Trenér Opavy Radoslav Kováč nasadil do hry od první minuty čerstvou posilu, kamerunského stopera Josseho Didibu. A byl to právě dvaadvacetiletý obránce, který rozjel akci, kdy míč putoval na Helešice a jeho následný centr našel Juřenu, který hlavičkoval pouze do připravené náruče brankáře Drobného. I další možnost měli Opavští. Mondek nabral rychlost, vyvezl balon, dával ho na Juřenu, který opět ztroskotal na Drobném. Jihočeši dali osobě vědět ve 23. minutě a hned z toho byl gól, ale ten nebyl pro ofsajd Ekpaie uznán. Za zmínku stála ještě rána Zavadila z trestného kopu, která letěla vysoko nad. Slezané měli sice v prvním poločase optickou převahu, ale žádnou stoprocentní šanci si nevytvořili.