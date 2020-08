/FOTOGALERIE/ Jako velmi povedené hodnotil soustředění v rakouském Loipersdorfu trenér opavských fotbalistů Radoslav Kováč. Slezané během něj odehráli dva zápasy s těžkými soupeři. Nejdříve prohráli s Rapidem Vídeň 5:3, když ztratili tříbrankové vedení a v sobotu remizovali se Štýrským Hradcem 1:1.

Fotbalisté Opavy mají za sebou soustředění v Rakousku | Foto: Lumír Sedláček

„Soustředění hodnotím velmi pozitivně. Bylo o nás skvělé postaráno. Velké plus vidím ve kvalitních tréninkových plochách a těžkých soupeřích,“ pochvaloval si trenér SFC Opava Radoslav Kováč. „Proti Štýrskému Hradci se v prvním poločase na nás projevila náročnost přípravy, trochu to na nás lehlo. Tahali jsme za kratší konec, u všeho byli o krok později. Kupili jsme plno ztrát, o to více jsme museli běhat,“ podotkl čtyřicetiletý šéf opavské lavičky.