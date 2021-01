/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Opavy nestačili v dohrávce třináctého kola FORTUNA:LIGY na pražskou Spartu. Prohráli 0:3. Nutno ale říci, že Slezané i bez trenéra Kováče podali velmi sympatický výkon, hlavně v prvním poločase byli více favoritovi více než vyrovnaným soupeře. Konečný výsledek je pro domácí hodně krutý.

SFC Opava - AC Sparta | Foto: Deník / Petr Widenka

Na první gól se čekalo tři minuty. Karlsson dostal balon za obranu od Hanouska, měl dost prostoru k centru na Juliše, kterému dělali společnost Žídek s Didibou, nicméně hostující útočník byl v pravou chvíli, na pravém místě -0:1. Na druhé straně sklepl míč Čvančara pro Hellebranda. Mladý záložník zakončil střelou z dobré pozice do protihráče. Po čtvrt hodině hry poslal do vápna Sparty centr Hellebrand a Holík hlavou trefil Nitu. Opava v prvním poločase působila sympatickým dojmem, byla aktivní, hrála více s míčem, ale na druhou stranu se nebyla schopna dostat do šance. Šest minut před poločasem se tlačil do vápna Tiéhi, ale ztroskotal na Nitovi. Ve 42. minutě se blýskl individuální akci Didiba, obešel protihráče, snažil se jít do střely, na hranici šestnáctky upadl, ale sudí nechal ve hře pokračovat. V závěru poslal do vápna ostrý centr Helešic, avšak ani Čvančara, Holík ani Mondek na balon nedosáhli.