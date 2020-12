Trenér Kováč postrádal hned několik hráčů, ať už kvůli pozitivnímu testu na Covid nebo zranění. První gól byl k vidění už v 5. minutě. Hrabina chyboval, když se nechal obrat o míč a Jiří Klíma šel sám na Šroma a poslal Středočechy do vedení. O necelých dvacet minut později chyboval na druhé straně Kulhánek, který nahrál Harazimovi. Rodák ze Štěpánkovic se dostal ke střele a mířil přesně. Jeho premiérová branka v lize znamenala vyrovnání. Na druhé straně odpověděl střelou zpoza šestnáctky Mazáň, Šrom míč v pohodě zkrotil. Ve 35. minutě si opět vzaly slovo opavské mladé pušky. Po Dordičově přihrávce se dostal do zakončení sedmnáctiletý Rataj a zkušeně zakončil – 2:1. Vzápětí měl tutovku Dordič. Šel sám na Mikulce, avšak netrefil ani bránu.

Do druhého poločasu vstoupili hosté aktivně, dokonce dali gól Janoškem, ten ale nebyl uznán. O pár chvilek později už bylo vyrovnáno. Jiří Klíma dostal přihrávku na pravou stranu a střelou k tyči vyrovnal. V 57. minutě se naskytla hostům slušná standardka, ovšem Budínský z ní nic nevytěžil. Hosté byli aktivnější. V 67. minutě dostal dobrý míč ve vápně Holík, zakončoval z otočky, jenomže trefil jen protihráče. O deset minut později mohl jít tým z města Škodovek do vedení. Jiří Klíma se ocitl zcela sám v pokutovém území Slezanů. Naštěstí pro domácí mířil jen do středu brány, kde byl připravený Šrom. Opava bojovala, v závěru kopala dva rohové kopy v krátkém časovém sledu. Ve druhém případě šel do akce VAR, zkoumala se ruka Mazáně. Ta nakonec byla a Tiéhi kopal penaltu, kterou mu ale Mikulec skokem k tyči chytil.

SFC Opava - Mladá Boleslav 2:2 (2:1)

Branky: 24. Harazim, 35. Rataj – 5. a 50. Jiří Klíma

Rozhodčí: Berka – Caletka, Ratajová. ŽK: Didiba, Hrabina, Harazim, Žídek – Jakub Klíma, Janošek, Budínský, Mazáň.

Opava: Šrom – Hrabina, Didiba, Žídek – Tiéhi – Harazim, Holík, Dordič (84. Kramář), Helešic – Juřena, Rataj (71. Koschatzký). Trenéři: Radoslav Kováč, Alois Skácel.

Mladá Boleslav:Mikulec – Zahustel (80. Douděra), Jakub Klíma, Tatajev, Křapka, Mazáň – Janošek, Budínský, Kulhánek – Jiří Klíma, Fulnek (70. Ikaunieks). Trenér: Karel Jarolím