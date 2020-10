„Samozřejmě, že modelové utkání vám klasický zápas nenahradí. Spokojený ale jsem. Vyzkoušeli jsme si řadu taktických věcí, kluci se vydali na maximum, i co se týká fyzické stránky. Bylo vidět, že toho mají plné brejle, dokázali se ale kousnout,“ těšilo Radoslava Kováče, který věří, že by se už mohlo brzy začít hrát.

„Jsem v tomto směru optimista. Věřím, že brzy do zápasů naskočíme,“ poznamenal trenér Opavy. Už dva týdny se s Opavou připravuje dvaadvacetiletý záložník z Pobřeží slonoviny Christ Joël Junior Tiéhi.

„Bylo to vidět, že má tréninkové manko. Ale máme čas s ním pracovat. Je soubojový, zlepšuje se. Má na to, aby šel ještě nahoru. Dokázal bych si představit, že by u nás zůstal,“ zakončil Radoslav Kováč.