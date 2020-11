Zápas s největším favoritem FORTUNA:LIGY, mistrovskou Slavií, čeká v sobotu opavské fotbalisty. Papírové předpoklady hovoří jasně, Opava je ale odhodlána bojovat a porvat se o dobrý výsledek. Trenér Radoslav Kováč nebude mít k dispozici opět kompletní tým. Chybět budou marodi Schaffartzik, Hnaníček a Darmovzal. Zajímavostí je, že Slezané v ligové historii za dvacet pokusů Sešívané neporazili.

Trenér Opavy Radoslav Kováč | Foto: Lukáš Ston

„Dobře si uvědomujeme, že se proti nám postaví velmi silný soupeř, který se po minulém kole vrátil na první místo v tabulce. Chceme to Slavii co nejvíce ztížit, uvidíme, na co to bude nakonec stačit,“ poznamenal opavský kouč Radoslav Kováč. Opavským návrat po restartu nevyšel. Ve vršovickém Ďolíčku prohráli po nevýrazném výkonu s Pardubicemi 1:0. „Tenhle zápas nám vůbec nevyšel. Je nám jasné, že pokud budeme tak pasivní jako proti Pardubicím, nemáme sebemenší šanci,“ uvědomuje si šéf opavské lavičky. „Musíme hrát aktivněji, a to po celých devadesát minut. Slavia má velkou kvalitu. Každý náš výpadek je schopna tvrdě potrestat,“ podotkl Kováč.