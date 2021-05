Po utkání ještě oděn do zlínského dresu dlouho klábosil za tribunou se svými spoluhráči. Bylo vidět, že k Opavě má stále ještě hodně blízko. „Zápas měl dva poločasy. V prvním byla Opava jasně lepším týmem. My jsme absolutně nevěděli, co s tím dělat. Ve druhé půli jsme neměli, co ztratit, tlačili jsme se nahoru a dali jsme šťastný gól. Hosté byli také blízko branky. Kdybych to měl shrnout, tak Opava podala velice dobrý výkon, fotbalový a remíza je zasloužená,“ okomentoval osmadvacetiletý zadák dění na hřišti. V samotném závěru se pak stačil pokopat se svým bývalým spoluhráčem Tomášem Smolou. „Tom mi vyrazil dech a tvrdil, že to nic nebylo. Na hřišti si zanadáváme, ale potom jsme si podali ruku. Takže nic hrozného se nestalo,“ pousmál se Dominik Simerský.

Fotbalista se 114 prvoligovými starty na kontě pomohl Opavě vykopat ligu, teď byl v přímém přenosu u toho, když přišla o poslední naději a sestupuje.

„Z pohledu fotbalové stránky, mě to mrzí hodně, protože, co se týká zázemí a fotbalové tváře, tak se Opava nemá za co stydět. Je to souhra okolností, že jim to na hřišti moc nešlo. Určitě to nebyl nejhorší soupeř v lize,“ zvedl prst Dominik Simerský. „Co se týká druhé stránky, mám na mysli věci v klubu. Tak z toho jako fanoušek a bývalý hráč nemám vůbec radost. Na rovinu musím říci, že celý týden se mi z toho špatně spí, je mi z toho opravdu smutno. Opět se ukazuje, že politika do sportu nepatří. Opava je toho důkazem,“ konstatoval obránce zlínského Fastavu.

Následně se ještě více rozpovídal.

„Opravdu tomu nerozumím, když si přečtu, že v klubu s končí lidi jako Pavel Zavadil, který hraje fotbal do jednačtyřiceti let, je mu nabídnuta pozice sportovního ředitele, on kvůli tomu ukončí kariéru. Oni ho za čtyři měsíce odvolají, to stejné Jarda Rovňan. Zrovna tito lidé pro klub dýchají a je s nimi takto zameteno. To se mu se asi říká koncepční práce,“ kroutil hlavou Dominik Simerský.

„Ještě se vrátím k Zavadilovi. Je vzorem pro malé kluky, navíc je to persona, za kterou jdou hráči. Bavil jsem se o tom i s kamarádem, co dělá v Opavě u mládeže. Tyhle myšlenkové posuny představenstva nechápe. Byl to pro ně šok, stejně tak pro další lidi,“ řekl Simerský.

„Tito lidé, kteří za odvoláním stojí, si vůbec neuvědomují, že dělají špatnou reklamu jak městu, tak hlavně klubu. Protože Opava je v očích i mých spoluhráčů ve Zlíně, i s kým se bavím klub, na kterém se dá stavět a má nějakou tvář. To, co se tam nyní děje vrhá špatný stín na všechno,“ nebral si servítky zkušený obránce a dodal: „Politikaření bere Opavě kredit. Stalo se to už tak několikrát v historii. Když to shrnu, současný stav je velká kudla do zad všem, co v klubu fotbal dělají a také fanouškům. Ti musí opět neskutečně trpět.“