Portugalsko zrušeno, Opava trénuje do čtvrtku v Praze

/FOTOGALERIE/ Je to definitivní! Fotbalisté Slezského FC Opava na soustředění do Portugalska neodletí. Slezané byli vázaní na pražskou Slavii, ta ale kvůli covidové nákaze celou akci zrušila. Tým trenéra Radoslava Kováče přesto zůstává v hlavním městě, kde bude do čtvrtku trénovat.

Soustředění SFC Opava - Aleš Nešický. Foto: Lumír Sedláček | Foto: Deník / VLP Externista

„Čekali jsme jak se situace vyvine. Existovala možnost, že bychom odletěli do Portugalska v úterý, ale i tato možnost padla,“ řekl sekretář a vedoucí opavského týmu Lumír Sedláček. Opavští přesto v hlavním městě zůstali. Jsou ubytování v Orea Hotel Pyramida. „Po zvážení všech pro a proti jsme zůstali v Praze. Máme dvoufázové tréninky ve sportovním komplexu na Zličíně,“ pokračoval Sedláček. „Jelikož v kádru proběhlo docela dost změn chtěli jsme mít tým po kupě, aby se sžil a vytvořila se dobrá parta. I přesto, že jsme do Portugalska nakonec neodcestovali, malé soustředění v Praze splňuje svůj účel,“ dodal. Není vyloučeno, že Opavští před svým čtvrtečním odjezdem odehrají i jedno přípravné utkání. „Pracujeme na tom,“ řekl ještě Sedláček. V sobotu by měl pak Slezský FC odehrát generálku v polském Podbeskidzie Bielsko-Biała. „Přesný termín i hrací plochu nyní řešíme,“ zakončil. (rob)