/FOTOGALERIE/ Sérii čtyř zápasů bez bodového zisku chtějí ve středu přerušit fotbalisté Slezského FC Opava. Do cesty se jim postaví v rámci FORTUNA:LIGY liberecký Slovan, který z posledních čtyř duelů vytěžil pouze bod a dost se mu vzdálila účast v pohárové Evropě.

Radoslav Kováč, trenér Opavy | Foto: Petr Widenka

„Hrajeme doma a klukům jsem říkal, že dokud je šance, musíme bojovat. Uděláme vše pro to, abychom to zvládli. Potřebujeme zabrat, konečně vyhrát. Vidíme, že i Příbram po patnácti kolech zvítězila. Musíme to zlomit,“ podotkl opavský trenér Radoslav Kováč.