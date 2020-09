Joss Moudoumbou Didiba, jak zní jeho celé jméno, pochází z Kamerunu a naposledy kopal za Senicu, v jejímž dresu pravidelně nastupoval ve slovenské nejvyšší soutěži. Za sebou má i angažmá v Itálii. Působil v Perugii, akademii Juventusu Turín, v nižších soutěžích oblékal dres Matery či Troiny.

„Česká liga je určitě kvalitnější než slovenská. Je to pro mě výzva. Už se moc těším na zápasy a taky fanoušky. Mohu jim slíbit, že udělám maximum pro to, abych svými výkony týmu pomohl,“ hlásí Joss Didiba, který byl na svých předchozích štací hodně platný při standardních situacích.

„Joss je silovým typem fotbalisty. Dostali jsme na něj výborné reference, zapadá nám do koncepce. Je to mladý a perspektivní fotbalista s dobrou rozehrávkou, navíc umí být nebezpečný i při standardních situacích,“ okomentoval příchod nové posily sportovní ředitel a trenér SFC Opava Radoslav Kováč, který by rád v týmu přivítal co nejdříve i záložníka pražské Sparty Jana Fortelného.