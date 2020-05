Přitom není tomu až tak dávno, co chtěl Alois Grussmann v klubu skončit. Neztotožňoval se totiž s tím jak tehdejší vedení okolo předsedy představenstva Petra Glončáka klub vedlo. Jednou nohou už byl na odchodu, nabídky měl i z jiných klubů. „Je pravdou, že nabídky jsme měl a mohu přiznat, že zajímavé,“ řekl tehdy Alois Grussmann.

Ve klubovém vedení ale došlo ke změnám, a to jak v představenstvu, tak na postu ředitele, to byl velký impulz pro současného sportovního manažera, aby se své rozhodnutí přehodnotil. „Jsem rád, že jsme se domluvili, přece jen Opava je mou srdeční záležitostí. Mohu prozradit, že jsem podepsal dlouhodobý kontrakt. Není to tak, že kdybychom nedej bože sestoupili, v klubu skončím,“ vysvětluje Alois Grussmann. „Nyní je před námi opětovný rozjezd FORTUNA:LIGY, na který se plně soustředíme. Víme, že pro nás všechny bude náročný, ale věřím, že se nám podaří uspět a udržíme Opavu v nejvyšší soutěži,“ je optimistou. Podle informací Deníku nový kontrakt by měl být dvouletý s opcí a za nižších finančních podmínek, než ten který mu doběhne v červnu.

„Jednání jsme vedli už dříve, ale přibrzdila nás pandemie koronaviru. Každý měl svých starostí dost. Teď jsme se s Aloisem Grussmannem znovu sešli a domluvili jsme se na víceleté smlouvě. Ta má za cíl posílit stabilitu sportovního úseku v této nejisté době,“ říká předseda představenstva SFC Zdeněk Viktorin. „Alois Grussmann má naši plnou důvěru a ve fotbalovém prostředí je respektovanou osobou s vysokým morálním kreditem,“ zdůrazňuje Viktorin.