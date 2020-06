„Věděli jsme, že hrajeme o život, takže jsme museli zápas zvládnout,“ řekl po duelu Radoslav Kováč. „Nakonec jsme to uhráli. Kluky musím pochválit za pracovitost, jak utkání chtěli urvat, bylo to na nich vidět od první minuty,“ těšilo trenéra. „Věřím, že tenhle zápas nám může pomoci zvednout sebevědomí. Kvalitu máme. Hráči si dokázali, že když budou tvrdě pracovat, tak výsledky přijdou, v tom je fotbal spravedlivý,“ míní Kováč.

Opava měla od úvodních minut převahu, ze začátku kopala pět rohů, ale gól z nich nevytěžila. „Mají vzadu dobré skokany, k tomu zkušený Drobas v brance, který hodně míčů stáhne. Standardky musíme vylepšit, chce to z nich vytěžit více,“ uvědomuje si čtyřicetiletý trenér.

Po první půlce svítil na ukazateli skóre bezbrankový stav. „V poločase jsme si řekli, že se nebudeme pouštět do nakopávaných míčů a budeme trpěliví. Věřil jsem, že to zlomíme a gól dáme,“ pokračoval Kováč.

Vysvobození přišlo v 62. minutě, kdy se trefil z trestného kopu Souček. Asi překvapivě, protože standardky má pod palcem zkušený Zavadil. „Kope je Pavel, teď ale udělal výjimku, půjčil balon Sukovi a udělal dobře. Viděl jsem v tom velkou týmovost,“ pochvaloval si mladý trenér. V momentě, kdy dal štěpánkovický rodák gól, spadl Kováčovi balvan ze srdce. „Krásný gól, říkal jsem si super, úleva, ale museli jsme být obezřetní. Do konce zbývalo ještě dost času,“ svěřil se bývalý elitní reprezentant.

Kováč se rozhodl změnit rozestavení, a tento krok slavil úspěch. Sázka na tři stopery byla úspěšná. „Věděli jsme, že máme vzadu tři zkušené hráče. Chtěli jsme hrát vysoko, jít za obranu, být bezpečnější vzadu, hrozit vepředu. Kluci to skvěle nahoře odpracovali,“ chválil.

Opavští se zvedli, do nadstavby jdou z patnácté pozice. „Každý zápas je jiný. Ve hře je patnáct bodů. Půjdeme postupně a uvidíme, na co to bude stačit,“ poznamenal Kováč, který vyzdvihl výkon Bojana Dordiče. „Velký respekt, moc toho nasprintoval. Jeho velkou předností je rychlost, a toho musíme využívat co nejvíce,“ má jasno nový šéf opavské kabiny.

A jak se Radoslav Kováč před svou premiérou cítil? „Byl jsem docela v pohodě, i když takové menší chvění tam bylo. Klukům jsem věřil, mají morálku, zápas odjezdili a tak to má být,“ zakončil spokojený debutant na ligové lavičce.