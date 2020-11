Ředitel opavského klubu Jaroslav Rovňan odpoledne hovořil o tom, že klub je připraven o Haškově příchodu jednat.

„O Martina jsme měli zájem, on by pomohl nám, my jemu. Musí ale dojít ke shodě u všech stran,“ řekl opavský ředitel. Pětadvacetiletý fotbalista je sice volným hráčem. Ale je tady jeden velký háček. Talentovaný záložník totiž v březnu vypověděl jednostranně kontrakt s letenským klubem a Sbor rozhodců FAČR rozhodl, že má hráč zaplatit Spartě 800 tisíc euro. V korunách tato částka činí 22 miliónů. Martin Hašek i Sparta se proti tomu to verdiktu odvolali. Celý případ čeká nové kolo u Sboru rozhodců a klidně může zamířit i k mezinárodní sportovní arbitráži CAS.

Pokud by Hašek spor nevyhrál a byl nucen uhradit škodu, byl za ní zodpovědný i klub, ve kterém by nově podepsal profesionální smlouvu.

„Celou věc jsme konzultovali s klubovými právníky, i s fotbalovou asociací a ti nám jít do toho rizika nedoporučili. Proto jsme zatím od angažování Martina Haška opustili. Mrzí nás to, protože pro Opavu, by šlo bezesporu o velkou posilu,“ uzavřel Jaroslav Rovňan.