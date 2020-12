„Tomáše si vytipoval trenér brankářů David Hampel. Jedná se o pracovitého kluka, který má velké ambice chytat v nejvyšší soutěži,“ řekl Pavel Zavadil, který se od prvního ledna stane oficiálně sportovním manažerem SFC Opava.

Co se týká dalšího posílení týmu, tak k tomu Zavadil řekl: „Máme vytipované hráče, které chceme přivést. Rozhodně nepůjde o doplnění kádru. Musí to být hráči, kteří nám pomohou.“

Opava má na radaru talentovaného záložníka Patrika Hellebranda, který je kmenovým hráčem Slavie, ale v podzimní části hostoval na Slovácku. „Zájem o něj máme. Jenomže hlavní slovo v jeho případě má Slavia,“ poznamenal Zavadil. Zatím to vypadá, že syn někdejší opory opavského Kaučuku zamíří nejspíše do Liberce. Rozhodnutí v jeho případě by mělo padnout v úterý.

V souvislosti s Opavou jsou skloňována i další jména, olomoucký obránce Jan Štěrba či útočníci jako jablonecký Tomáš Čvančara s expoavským Tomášem Smolou, kterýmomentálně kope v Rumunsku. Podle informací Deníku má Štěrba zájem do Opavy jít, nicméně Sigma odchodu zatím příliš nakloněna není. Naopak blízko příchodu do Slezska je Aleš Nešický, osmadvacetiletý záložník Liberce, který ale fotbalově vyrostl v olomoucké Sigmě. U něj se čeká už jen na zdravotní prohlídku.