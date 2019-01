Fotbalový útočník David Puškáč byl ve středu ráno přeřazen do béčka. Důvod? S aktuálně devátým týmem FORTUNA:LIGY odmítl prodloužit stávající kontrakt, který mu za půl roku končí.

Podle informací Deníku podepsal od prvního července 2019 smlouvu v ostravském Baníku.

Není žádným tajemstvím, že odchovanci karvinského fotbalu byla nabízena nová smlouva už od léta, její vylepšené podmínky pětadvacetiletý útočník neakceptoval.

„Jednali jsme o prodloužení kontraktu. David se ale rozhodl smlouvu neprodloužit, pro mě osobně je to velké zklamání,“ přiznal generální manažer SFC Opava Alois Grussmann, který potvrdil i to, že byl hráč přeřazen do rezervního týmu.

David Puškáč přišel do Opavy z třetiligových Petřkovic a s postupem času se vydobyl místo v základní sestavě. V lize naskočil do jedenácti zápasů, ve kterých vstřelil dvě branky.