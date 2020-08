Radku, po konci sezony jste hovořil o okysličení kabiny. Odešlo pět hráčů, přišli Holík s Pikulem, plus mladíci z vlastní líhně. Otazník visí nad Filipem Součkem. Co můžeme bezprostředně před startem ligy od Opavy na přestupovém trhu ještě očekávat?

Bezesporu chceme kádr posílit ještě o jednoho hráče do středu pole. Musí se ale jednat o opravdu kvalitního fotbalistu, který nám hned pomůže a bude do základní sestavy. Máme jednoho vyhlídnutého. Je drahý a navíc čekáme, jak se bude situace vyvíjet. Oslovili jsme jeho mateřský klub, i jeho samotného a on zájem má. Zatím nejsme ale ve shodě s jeho klubem.

Nebylo žádným tajemstvím, že jste hodně toužil po Diazovi. Dokonce jste mu poslali i návrh smlouvy, on ji ale nakonec neakceptoval…

Diaz byl naše vysněná posila, protože je to hráč, který by nám okamžitě pomohl. Je to kvalitní fotbalista do našich systémů. Bohužel jeho nároky byly strašně vysoké, dostal velmi dobrou nabídku na opavské poměry, jenomže chtěl ještě více, navíc v čistých penězích, to bychom ale hodně zatížili rozpočet, což jsme nechtěli.

Nechal jste se slyšet, že byste mohl přivést někoho ze Sparty. Padala jména jako Fortelný, Patrák…

O těchto klucích se mluvilo, podepsali jsme ale Pikula, který nás zaujal, jeví se dobře. O Fortelném jsem dlouho přemýšlel, ale ligu ještě nehrál, navíc by smlouva o hostování obsahovala i procenta o jeho vytíženosti. Když jsem viděl na kempu v Rakousku naše kluky jako Darmovzala nebo Gorčicu, tak jsme rozhodli, že budeme dávat přednost našim mladým hráčům.

Ožehavým tématem Opavy jsou útočníci. Sedmnáct gólů z poslední sezony je velkým vykřičníkem…

Přišel Lukáš Holík, máme Vaška Juřenu s Rendou Dedičem, Bojana Dordiče a mla-dého Rataje. Ano, chtěli jsme střelce, gólového hráče, ale rozpočet klubu není nafukovací. Musíme věřím našim klukům, že góly dávat budou.

V přípravě jste hráli s Rapidem Vídeň. Opava odehrála skvělý první poločas, poté jste ale prostřídali a soupeř výsledek otočil. Síla na lavičce není taková?

Není, což je problém, ale vše se točí kolem těch financí. Udělali jsme dva hráče, i když jsme se pěti zbavili. Samozřejmě, že bychom chtěli do každé řady přivést kvalitního fotbalistu, ale budeme budovat kádr postupně. Věřím, že finance najdeme na to, aby se tým opět o něco zkvalitnil.

V klubu končí dlouholetý sportovní manažer Alois Grussmann. Hovoří se, že část jeho kompetencí převezmete vy sám. Je to tak?

Nic sice není podepsané, ale mělo by to tak být. Role jsou jasné dané. Zdena Pospěch přišel k mládeži jako manažer, Lumír Sedláček má na starosti papírování a věci okolo, všechny nás pak řídí Jarda Rovňan. Všechno jsou to kluci, kterým věří a svou práci dělají velmi dobře. Když to shrnu, áčko a béčko je mé.

S jakým cílem jdete do sezony?

Nechceme se rvát do posledního kola o záchranu. Chceme si získat respekt u fanoušků, bavit je fotbalem. Věřím, že i s tímto týmem na to máme. Z dosavadní práce mám dobrý pocit, tihle kluci jsou neskutečně pracovití.