Radku, jaký máte dojem ze zápasu?

V úterý jsem byl na Slovácku, ve středu v Opavě, bohužel jsem neviděl jediný gól. Když se podívám na utkání v Opavě, tak zápas remízový. Škoda, toho závěru, kdy dali domácí branku, a ta nebyla pro ofsajd uznána. Bylo vidět, že kluci jsou po dlouhé pauze zafoukaní, potřebuji se rozehrát, získat zápasovou praxi.

Jaký byl hlavní důvod vaší návštěvy v Opavě?

Sleduji pro Spartu hráče, které má na hostování, takže vyrážím po republice se na ně dívat. Mám jich pod sebou momentálně třiadvacet. Dělám reporty, bavím se s nimi. Do Opavy jsem se přijel podívat na Filipa Součka. Bylo vidět, že v závěru měl toho plné kecky. Je to ale velmi kvalitní hráč a jsme rádi, že ho ve Spartě máme.

Sám jste ve Spartě hrával, má podle vás šanci se na Letné prosadit?

Podle mě určitě má. Je to charakterově dobrý hráč, je soubojový, má výbornou kopací techniku. Proti Karviné se mi líbil, zdálo se, že Karviná má trošku více ze hry. Bojoval ve středu hřiště statečně, za mě odehrál dobré utkání. Je dobře, že se učí vedle Pavla Zavadila.

Vzpomenul jste Pavla Zavadila, vašeho velkého kamaráda. Co říkáte na to, jak to ve dvaačtyřiceti letech ještě na trávníku koulí?

Zavoš je úžasný. Není mu to jedno, chce zachránit Opavu, na hřišti by chcípl za to, aby ligu zachránil a mohl ji hrát i příští rok.

Není vám trochu líto, že místo zápasu Sparty s Plzní, který se hrál na Letné, jste sledoval souboj o záchranu?

Rád bych viděl Spartu živě, ale pracovně to nejde. Měl jsme ale zapnutý přenos na počítači

Naplňuje vás vaše nová práce?

Poslední čtyři roky jsem byl v kabině, teď je to jiné. Mám tuto práci, uvidíme co po sezoně přijde.

Po konci hráčské kariéry jste dělal asistenta ve Spartě. Nechybí vám tento přímý kontakt s týmem?

Trénování mě baví, musím přiznat, že v současné době mi to hodně chybí.

Máte ambice v budoucnu být profi trenérem?

Mám to v hlavě, ambice jsou. Mám momentálně trenérské áčko a čekám ať se otevře studium profi licence.

Zachrání se Opava podle vás v lize?

Opavě strašně fandím, do ligy patří. Mám super stadion, vynikající fanouškovskou základnu, byla by škoda, kdyby spadla. Budete to mít ale hodně těžké.