„Testy dopadly dobře, což vnímám pozitivně,“ vydechl si trenér Opavy Radoslav Kováč. Opava duelem se Zlínem odstartuje těžký boj o udržení v nejvyšší soutěži. „Víme o čem zápas se Zlínem je. Bojujeme jak o body, tak o sebevědomí. Na vlastním trávníku jsme již poztráceli dost bodů, je třeba začít pravidelně vyhrávat,“ podotkl Kováč.

Zlínský Fastav těží hodně z hry krajních hráčů, kteří do vápna posílají nebezpečné centry. „Víme o tom. Jsme na to připraveni. Je to o včasném dostupování soupeřových hráčů,“ poznamenal Kováč. Během krátké zimní přestávky došlo v opavské kabině k celé řadě změn. Celkem se v ní objevilo osm nových hráčů. „Čas na sehrání nebyl dlouhý, ale kluci mají herní inteligenci a dokázali se na náš herní styl adaptovat,“ těší Kováče. „Kluci jsou nažhaveni. Nálada v týmu je bojovná. Všichni si dobře uvědomují důležitost zápasu,“ dodal trenér.

A jak bude vypadat opavská sestava proti Zlínu? Nastoupí všichni nováčci?„O sestavě jasno máme. Do tréninku se nám vrátil Didiba. Z nových hráčů se v základu určitě někdo objeví, všichni to ale nebudou,“ uzavřel Kováč. Dnešní zápas má výkop ve 14 hodin.