Trenér opavských fotbalistů Radoslav Kováč si mohl vydechnout. Jeho tým přerušil černou sérii bez vítězství, která trvala dlouhých třináct zápasů. Opavští v neděli vyhráli v Českých Budějovicích 1:0.

Radoslav Kováč | Foto: Deník / Petr Widenka

Opava na jihu Čech odehrála dobrý zápas. Opět měla šance, hlavně pak Hellebrand se Čvančarou. Domácí Dynamo také vystrkovalo růžky. Kopalo dvě nebezpečné standardky. Do dvou šancí se pak dostali Kralik s Novákem, v obou případech byl úspěšný brankář Fendrich. Rozhodující moment zápasu přišel dvě minuty před koncem, kdy se hlavou prosadil Březina. „Trefil to hezky. Konečně jsme byli odměněni za naší práci. Na klucích byla vidět spontánní radost. Věřím, že jim to pomůže,“ usmíval se po utkání opavský trenér Radoslav Kováč. „Tohle vítězství je pro nás strašně důležité. Trochu jsme se vrátili zpátky do hry,“ pokračoval jednačtyřicetiletý stratég.