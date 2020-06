Ve slezské metropoli podepsal víceletý kontrakt. Společně se zkušeným asistentem Aloisem Skácelem má opavský klub vyvést z výsledkové mizérie. Profi trenérskou licenci zatím nemá. „Na podzim se chci přihlásit ke studium,“ dodává.

Radku, nehazarduje člověk trochu se jménem, když svou trenérskou kariéru začíná v klubu, který je poslední v lize?

Tak to vůbec neberu. Pro mě je to velká šance. Narodil jsem relativně kousek od Opavy. Pro mě je to velká šance, obrovská výzvy, neváhal jsem ani chvilku nad opavskou nabídkou. Situace sice není růžová, ale věříme, že to můžeme zlomit.

Je pravdou, že námluvy s Opavou probíhaly delší dobu?

Asi dva týdny zpátky jsme s vedením klubu bavili. Dohoda směřovala k tomu, že přijdu po sezoně, nakonec se to ale zrychlilo.

Jak vnímali váš přesun z Prahy do Slezska doma?

Manželka mi to přeje, dobře si uvědomuje, že je to pro mě velká šance. Dostal jsem koblihy na cestu a vyrazil.

Ve Spartě jste pracoval po boku trenéra Zdeňka Ščasného, berete ho jako svého trenérského učitele?

Ve Spartě jsem zažil snad sedm trenérů. Zdeněk Ščasný byl a je pro mě na nejvyšší trenérské úrovni v české lize. Z každého si člověk něco vzal, ale pro mě to je člověk s nejvyšší odborností, co se týká hlavně taktické stránky.

Vy jste s ním příchod do Opavy konzultoval?

Ano, bavili jsme se o tom spolu. Kvitoval mi to a doporučil. To samé platí i o Tomáši Rosickém.

Jméno Zdeňka Ščasného bylo skloňováno s Teplicemi, takže může dojít letos k pikantnímu souboji, to samé se Sigmou Olomouc, kde jste také hrával…

Co vím, tak zatím žádnou nabídku nemá. S Olomoucí to stoprocentně pikantní bude. S Radkem Látalem jsem hrával, Jirka Neček mě trénoval v mládeži. My se ale hlavně musíme soustředit na Budějovice. To je zápas, který musíme bezpodmínečně vyhrát.

Co se dá čekat v neděli od Opavy? A jak se těšíte na svou premiéru?

Těšíme se moc, věřím, že to dobře dopadne. Chvění tam bude, ale věřím, že se dobře připravíme. Kluci na Spartě odehráli dobrý zápas a z toho si musíme vzít jen pozitiva.

Pilířem opavské sestavy je váš velký kamarád Pavel Zavadil. Berete to jako velké plus?

To není o Kováčovi a Zavadilovi. Prioritou je zachránit klub v lize. Jde o to vybrat tu nejlepší sestavu. Když se nám Zavoš nebude do ní hodit, klidně ho nepostavíme. On to ví a akceptuje to.

Celkem zajímavá situace trenér mladší než hráč…

(usměje se ). Ano to je zajímavé. Stejně jako za Holoubka ve Spartě.

Asi jste připraven na tlak, který v Opavě čeká? Budete přece jen první na ráně…

Pod tlakem jsem dělal poslední čtyři roky ve Spartě. Navíc šlo o neúspěšné období, takže tlak byl obrovský. Teď si ho nepřipouštím. Budeme pracovat, jak nejlépe dovedeme. A zda budeme úspěšní, si můžeme říci za měsíc.