Zatraceně blízko měli v sobotu opavští fotbalisté ke třem bodům. Už v nastavení kopali penaltu za ruku Mazáně. Bohužel Christ Tiéhi ji neproměnil a Opava s Mladou Boleslaví remizovala 2:2.

Radoslav Kováč | Foto: Deník / Petr Widenka

Opava šla do zápasu v pořádně okleštěné sestavě a úvod ji vůbec nevyšel. „Já už tomu nerozumím. Hrabinovi to dobře skočilo, řveme na něj záda, záda a on udělá takovou chybu. Jsou to zkratové momenty, které nás sráží,“ povzdechl si trenér Opavy Radoslav Kováč. „Naštěstí jsme se dokázali do utkání rychle vrátit, to se mi líbilo, reakce po inkasovaném gólu byla dobrá. Nejdříve se Hary krásně trefil a pak přidal i druhý gól po dvou přihrávkách mladý Rataj. Gólu předcházela akce Tiéhiho, který prokazuje slušné kvality,“ chválil trenér. O pár chvilek později mohlo být ještě veseleji. Ve stoprocentní šanci se zjevil Dordič, který šel sám na brankáře, jenomže nepochopitelně celou akci pokazil. „Pro mě zlomový moment zápasu. Kdyby ji proměnil, vyhrajeme,“ byl si jistý Kováč. „Jde sám na brankáře a balon kopne dvacet metrů mimo,“ kroutil hlavou jednačtyřicetiletý stratég.