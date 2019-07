Ve druhém poločase se dostal i do jedné velké šance, brankáře Staňka ovšem nepřekonal. Dobrou náladu mu to nevzalo. Po zápase mohl rodák z Trenčína slavit vítězství svého týmu nad Českými Budějovicemi v poměru 1:0.

René, premiéra jako hrom, Opavě to vyšlo v Českých Budějovicích se vším všudy…

Spokojenost panuje hlavně s výsledkem. Myslím si, že premiérový debut v lize jsem si nemohl ani jinak představovat. Škoda, že mi to tam nespadlo. V prvním i v druhém poločase jsem nějaké náznaky šancí měl. Důležitý je výsledek a ten je super.

Hlavně ve druhém poločase jste se sám ocitl před brankářem Staňkem, nešlo to v daný moment řešit jinak?

Dostal jsem se k míči po odkopu brankáře Fendricha. Nevím, zda to stopeři nějak podcenili, zaběhl jsme si za ně. Brankář byl u mě blízko, mohl jsem jít do kličky, vsadil jsem lob, ale nevyšlo to.

Čekalo se, že Budějovice na vás vletí, ale v prvním poločase jste to byli vy, kdo měl balon častěji na svých kopačkách. Jedinou šanci měl v úvodním dějství Kladrubský, jeho šance ale zmařil Vilém Fendrich…

Vilém potvrdil, že je fakt špičkový gólman. Sám jsem z toho překvapený, jak neskutečně chytá. V prvním poločase nás podržel, jeho chvíle pak přišla v samotném závěru, kde nás opět hodně podržel.

Druhý poločas patřil Dynamu. Mělo převahu, na druhou stranu až na samotný závěr si čistou šanci nevytvořilo…

Je to tak. Trenér nás nabádal, že nesmíme pouštět Budějovice do šancí. Vycházelo to i z výsledku, vedli jsme 1:0. Domácí museli zatlačit, ale až na jednu střelu s dorážkou to naši stopeři zvládli na jedničku. Opanovali jsme vzdušný prostor.

Jaké byly pokyny trenéra pro druhý poločas?

Hlavně jsme měli zachytit začátek. Bylo důležité, že jsme prvopočáteční nápor ustáli.

Co byste řekl k první lize, byl to velký rozdíl oproti druhé nejvyšší soutěži?

Za Třinec jsem proti Budějovicím končil sezonu. Je to úplně jiné než druhá liga. Budějovice jsou nováčkem, ale ukázaly, že se s nimi musí počítat.

V sobotu hostíte Příbram, jediné vítězství zhodnotí tři body z Budějovic…

Přesně tak, musíme dobře zregenerovat a připravit se. Musíme vyhrát, žádný jiný výsledek nebereme. Krom toho je třeba se ještě prezentovat před našimi super fanoušky dobrým výkonem.

Vzpomenul jste fanoušky, tady panuje velký rozdíl v porovnání s Třincem…

V Opavě jsou fanoušci famózní. Takové fanoušky mohou Opavě závidět nejen v Třinci. Cítil jsem se, jako bychom hráli doma. Je to neskutečná pomoc, když vám takto fandí. Doma to bude ještě lepší, moc se těším na Příbram.