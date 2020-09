Dát po dvou minutách pobytu na hřišti gól Příbrami z vás dělá opavského hrdinu sobotního zápasu…

(usměje se) Jsem rád za šanci, kterou jsem dostal a hlavně, že jsem vyrovnal a gól vedl k bodovému zisku. Možná jsme z toho mohli vytěžit více. Servis centrů jsme měli dobrý, myslím si, že s Vencou Juřenou jsme v šestnáctce rozruch dělali.

První hlavičku vám Melichar ale chytil…

Přede mnou byl stoper, udělal jsem krok k němu. Musel jsem nakonec kousek couvnout, měl jsem štěstíčko, že se míč znovu odrazil ke mně. Útočník musí být žralok a zakončovat všechno.

Proti Plzni i Karviné měla Opava dobré první poločasy. V Příbrami to bylo hodně nervózní, měli jste ztráty, dělali chyby…

Bylo to možná tím, že proti sobě hrála dvě mužstva, která doposud nebodovala. Nikdo nechtěl udělat chybu. Možná to bylo tím. Třeba v Plzni nemáte co ztratit, hrajete relativně v klidu.

Jaké jste dostal od trenéra pokyny, když vás poslal na hřiště?

Abych držel střed, držel se v šestnáctce a čekal na centry. Jeden přišel a dal jsem z toho gól.

Příbram vám očividně sedí, loni jste ji vstřelil svůj první gól v lize…

Dal jsem gól loni, teď druhý. Věřím, že pokud zůstaneme my i Příbram v lize, přidám další.

Pro první kolo jste nebyl dokonce vůbec v nominaci, nastoupil jste za béčko… Stále vás sužují zdravotní problémy?

Je pravdou, že zdravotní problémy jsem měl minulou sezonu, nyní se už jedná jen o nějaké drobnosti. Za béčko jsem šel proto, jelikož trenér chtěl, ať se rozehraji. Už jsem v pořádku a je to jen o tom, kolik budu dostávat šancí. V Příbrami jsem ji dostal a využil jsem ji. Teď už je jen na trenérovi, zda mi dá šanci v dalších zápasech.

V sobotu čekají Opavu České Budějovice. Tým, který jste v minulé sezoně dvakrát porazili…

Musím to zaklepat, ať nám to vydrží a znovu je porazíme. Budějovice jsou nepříjemným soupeřem. Možná, že přijedou bránit z bloku a my budeme muset něco vymýšlet. Musíme se v týdnu dobře připravit a dokázat, že to na ně umíme.

Určitě vás potěšilo, když fanoušci po závěrečném hvizdu skandovali vaše jméno…

Bylo to hezké. Jsme nesmírně rádi, že v takovém počtu nás přijeli až do Příbrami podpořit, pomohli nám k důležitému bodu.