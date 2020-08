V loňské sezoně svými výkony opavský obránce Štěpán Harazim zaujal. V devatenácti si střihl premiéru ve FORTUNA:LIZE. A teď má před sebou další výzvu. Rodák ze Štěpánkovic se totiž objevil v širší nominaci trenéra české reprezentace do jednadvaceti let Karla Krejčího. A nejedná se o jedinou opavskou stopu. Na seznamu figuruje i jméno Filipa Součka, který aktuálně patři pražské Spartě, ale rovněž bydlí ve Štěpánkovicích. Oba jsou zatím mezi náhradníky.

Štěpán Harazim míří do základu | Foto: Petr Widenka

„To víte, že mě to potěšilo, a to i když jsem zatím jen mezi náhradníky,“ usmíval se Štěpán Harazim. „Je vidět, že když člověk maká, je za to oceněn. Mám další velkou motivaci,“ svěřil se dvacetiletý obránce. Nad tím, že by se mohl objevit v plánech trenéra Krejčího pro zápas se San Marinem a Chorvatském nepřemýšlel. „Jednadvacítku sleduji už dlouho. Ale jsem mezi náhradníky, konkurence je veliká. Musím dál makat a třeba se příště posunu výše,“ řekl skromně obránce, který má na kontě osm prvoligových startů.