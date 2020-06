Honzo, po budějovických hodech, přišla zlínská bída…Jak jste zápas viděl?

Začátek jsme nezachytili, domácí hned první útok proměnili v gól. Nebyli jsme zrovna v ideální situaci. Pak jsme se ale docela zvedli, snažili jsme se hrát. Škoda, že se mi nepodařilo vyrovnat, měl jsem na hlavě gól po rohu. Kdybych to proměnil, asi by se utkání vyvíjelo jinak. Jenomže přišla další chyba a vedení domácích 2:0. Podařilo se nám dát gól do šatny. Začali jsme si věřit, že to můžeme zvrátit, bohužel další chyba, třetí gól a bylo po nás.

Všechny tři góly Zlína padly po vašich hrubých chybách…

Je to tak. Asi jsme to soupeři hodně ulehčili. Fotbal je o chybách, my jsme jich udělali hodně.

Pro vás může být malou náplastí to, že jste vstřelil svůj první ligový gól…Jak jste ho viděl?

Popravdě? Raději bych bral body, klidně bych gól oželel. A jak jsem ho viděl? Dobře jsme otočili hru křižným míčem. Věděl jsem, že Matěj Helešic bude centrovat, balon šel na Vencu Juřenu a propadl ke mně, podařilo se mi ho dopíchnout do branky.

Jaké byly pokyny trenérů o přestávce?

Říkali jsme si, že musíme zlepšit pohyb, organizaci hry. V prvním poločase jsme byli moc roztaženi, u všeho pozdě. Chtěli jsme vyvinout větší tlak, což se nám i dařilo. Jenomže přišla standardka a bylo po nás.

Sobotní výsledky vás poslaly na dno tabulky. Před Karvinou se tlak na Opavu zvýšil…

S tím se dalo počítat. Jdeme dál. Musíme dobře zregenerovat a připravit se na Karvinou, kde chceme bodovat.