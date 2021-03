Nováček z Pardubic na opavském trávníku padl. Slezané ve třiadvacátém kole FORTUNA:LIGY vyhráli 1:0. Hodně zvláštní byl duel pro opavského záložníka Jana Řezníčka. V Pardubicích vyrostl a v sobotu poprvé v kariéře proti svému mateřskému klubu nastoupil.

Jan Řezníček | Foto: Deník/Petr Widenka

„Bylo to pro mě zvláštní. Nikdy jsem proti Pardubicím nehrál, teď to bylo poprvé,“ začal po- zápasové povídání Jan Řezníček. „Za vítězství jsem rád, klukům určitě do kabiny něco nachystám,“ usmál se osmadvacetiletý záložník, kterého mrzelo, že v hostující sestavě se neobjevil Martin Šejvl. „Jsme spolu v úzkém kontaktu, vlastně každý den. Ale jak na podzim, tak i nyní nám nebylo přáno se na hřišti potkat,“ mrzelo trochu Jana Řezníčka.