Honzo, dostali jste šestku. Výsledek vypadá hrůzostrašně…

První půle nebyla špatná. Škoda, že jsme si nepohlídali rohový kop Slavie. Druhý poločas přinesl opak. Inkasovali jsme druhou branku a naše hra se zhroutila.

Slavia má nesporně vysokou kvalitu, proč ale přišel takový kolaps? Čím si to vysvětlujete?

Druhý gól nás hodně položil. V tomto okamžiku bylo po zápase. Měli jsme otevřenou obranu, Slavia to měla jednoduché. Chodila do brejků, které využívala, potvrdila svou velkou kvalitu.

V prvním poločase jste měli náznaky šancí, ale opět se prokázaly vaše problémy s koncovkou…

S tím máme dlouhodobé problémy. Snažíme se na tom v tréninku pracovat, ale výsledky se nedostavují. Vedle toho musíme zapracovat i na defenzivě.

Premiéru v opavském dresu si odbyl Christ Tiéhi. Jak se vám s ním ve středu zálohy spolupracovalo?

Christ je s námi už delší čas, takže jsme si na něj už dost zvykli. Jedná se o kvalitního fotbalistu na pozici šest, osobně se mi s ním hraje dobře.

Už tuto sobotu hraje Opava v Uherském Hradišti se Slováckem…

Zápasy jdou rychle po sobě. Musíme Slavii hodit za hlavu a přepnout na další zápas. Nemá smysl se v tom hrabat, přece jenom byla to Slavie, která je někde jinde.