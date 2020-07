Rovňan: Nechápu reakce některých lidí, vždyť jde o zdraví, s ním se nehazarduje

Liga se nejspíše nedohraje. Definitivní tečku udělala za prapodivným ročníkem FORTUNA:LIGY Opava. V den zápasu se Sigmou Olomouc přišla z Městských sadů zpráva: „Máme hráče pozitivně testovaného na SARS-CoV-2“ Slezský FC míří do dvoutýdenní karantény, celý tým čekají testy. Pro SFC to v praxi znamená na devětadevadesát procent záchranu v nejvyšší soutěži. Stejně tak pro Příbram a Karvinou, které byly sestupem rovněž výrazně ohroženy. „Je to nepříjemná situace. Když jde o zdraví, nikdy to není sranda,“ řekl ředitel SFC Opava Jaroslav Rovňan. „I proto mě mrzí až nenávistné chování některých lidí,“ dodal jedním dechem.

Jaroslav Rovňan, ředitel SFC Opava | Foto: František Géla