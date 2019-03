Teplice – Do hry šel až ve druhém poločase, a to ještě na post stopera. Nicméně hra Opavy na teplických Stínadlech se s příchodem Jana Schaffartzika zvedla. Slezané sahali po bodu, nakonec si ale z dalekého severu vezou porážku 3:2. Honza, tato porážka musí bolet, druhý poločas nebyl ze strany Opavy špatný…

Jan Schaffartzik - Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Widenka

Každá porážka bolí. Dostali jsme tři góly, z toho dva jsme si dali sami. Je to škoda, druhý poločas byl z naší strany dobrý. Nakopla nás branka do šatny, bohužel to nestačilo.