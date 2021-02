Mají pouze devět bodů, dali jen dvanáct branek. Podtrženo, sečteno, Slezskému FC Opava patří v tabulce fotbalové FORTUNA:LIGY poslední příčka. Svěřenci trenéra Radoslav Kováče v současné době ztrácejí na nesestupovou pozici pět bodů. Mnozí je už ale vidí ve druhé lize. Přemýšlí vedení klubu nad personálními změnami?

Představenstvo SFC Opava řešilo aktuální situaci | Foto: Deník / Petr Widenka

V úterý vpodvečer aktuální stav řešilo klubové představenstvo. Schůzka se sportovním úsekem trvala něco přes čtyři hodiny. „Seděli jsme se členy sportovního úseku a situaci rozebírali, včetně hry, dění na hřišti i k tomu, co se může v herních situacích změnit. Šlo určitě o konstruktivní debatu. Víme, že jsme poslední, ale pořád je o co hrát,“ řekl Deníku předseda představenstva SFC Opava Zdeněk Viktorin. „V naší hře je vidět progres, ukazují to i čísla. Hra špatná není, bohužel chybí góly,“ podotkl klubový boss.