Opava – Rval se srdnatě o každý míč, ale stopeři Příbrami si na něj dávali velký pozor. Při standardkách na něj hráli osobní obranu, přesto se opavský útočník René Dedič dokázal prosadit. Urostlý borec, který má ve Slezském FC nahradit Tomáše Smolu, sestřelil Příbram gólovou hlavičkou pět minut před koncem utkání.

René Dedič. | Foto: Deník/František Géla

Opavští všehovšudy vystřelili na bránu Boháče dvakrát, přesto jim to stačilo k výhře. „Je super, že nám to takhle produktivně vyšlo a v podstatě z jedné střely jsme dali gól. Někdy soupeře dobýváte, střílíte a nic tam nespadne, takže jsem rád, že nám to teď klaplo takhle. Byli jsme kompaktní, pracovali jsme jako tým,” řekl René Dedič, který si teprve zvyká na nejvyšší soutěž.