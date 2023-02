„S Denisem myslíme především na budoucnost. Je to mladý talentovaný útočník, se kterým je ale stále potřeba pracovat. Věříme, že u nás dokáže rozvinout svůj potenciál a budeme společně úspěšní,“ řekl pro web Sigmy její sportovní manažer Ladislav Minář.

O nejbližší budoucnosti člena národního týmu do 20 let je tedy jasno. „O Denise se kluby intenzivně zajímaly již minimálně rok. Přesto teprve z Olomouce přilétla na stůl jasná konkrétní nabídka. Nejenom klubu, ale i hráči. Denis nabídku Sigmy akceptoval a my nakonec také,“ uvedl sportovní manažer Slezského FC Jaroslav Kolínek.

„Po sportovní stránce je to pro nás samozřejmě ztráta, a víme, že za Denise musíme najít adekvátní náhradu, na které již pracujeme, tak aby se ambice a cíle klubu nezměnily,“ doplnil Kolínek na webu SFC.