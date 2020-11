Loňská sezona fotbalové FORTUNA: LIGY byla předčasně ukončena. Důvodem byl fakt, že KHS poslala opavský tým do karantény, neboť v kádru SFC Opava byl pozitivně testovaný hráč na COVID – 19. Disciplinární komise LFA vedla s klubem disciplinární řízení pro možný přečin na narušení regulérnosti soutěže. Pochybení se nakonec neprokázalo a řízení bylo zastaveno.

Fotbalová Opava trestána nebude | Foto: Petr Widenka

„Důvodem zahájení disciplinárního řízení bylo vážné podezření ohledně postupu klubu v případě hráče, u nějž byl prokázaný pozitivní test na onemocnění COVID-19. V průběhu disciplinárního řízení došlo nicméně k upřesnění a dovysvětlení původní znepokojivé informace. Klub předložil a doložil informace o svém postupu v daném případě. Dotazované orgány veřejné moci poskytly na opakované žádosti ze strany LFA upřesnění původní informace, která vedla k vážnému podezření ze spáchání disciplinárního přečinu, a to v rozsahu, jaký umožňují předpisy na ochranu osobních údajů. Z důkazů, které se podařilo Disciplinární komisi v průběhu řízení shromáždit, nebylo prokázáno, že by klub vědomě umožnil hráči pokračovat v tréninkové činnosti poté, kdy se u něho projevily příznaky onemocnění COVID-19, nebo, že by došlo k uvedení vědomě nepravdivých informací o průběhu onemocnění hráče. Z těchto důvodů Disciplinární komise LFA neshledala, že by mělo ze strany klubu dojít ke spáchání tohoto disciplinárního přečinu,“ okomentoval celý případ předseda DK LFA Richard Baček.