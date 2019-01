Finanční stabilita a záchrana první ligy, to jsou hlavní cíle nového předsedy představenstva fotbalového SFC Opava Petra Glončáka (na snímku), spolumajitele krnovské společnosti Alubra. Nový šéf věří, že se do klubu podaří přivést strategického partnera. Podle jeho slov už jednání probíhají.

Petr Glončák - předseda představenstva Slezského FC Opava. | Foto: Deník / Roman Brhel

Fotbalový klub z Opavy zažil hektické vánoční svátky. V jeho čele skončil dosavadní šéf Marek Hájek, který vytáhl Slezany z třetí ligy až na devátou příčku po podzimní části aktuálního ročníku FORTUNA:LIGY.

Jaká je vize jeho nástupce? „Vize je taková, že v první řadě je třeba stabilizovat klub ekonomicky. Na tom intenzivně pracujeme. S tím souvisí aktuálně hlavní cíl, a to zachovat v Opavě nejvyšší soutěž,“ zdůraznil Petr Glončák a dodal:

„Chceme se dlouhodobě v první lize zabydlet a posouvat klub výše. Mít kvalitní kostru týmu a k ní zabudovávat vlastní mladé hráče a fotbalisty, které si vytipujeme třeba v nižších soutěžích.“

Ekonomická kondice Slezského FC Opava je momentálně hlavním tématem diskuzí. Hovoří se o tom, že klub nemá vyřešenou finanční situaci pro jarní část FORTUNA:LIGY.

„Jak na tom Opava finančně je, ukáže audit. Ale pracujeme na tom, aby problémy nebyly. Jednáme s partnerem, který by měl finančně vstoupit do opavského fotbalu. Konkrétní ale být nemohu, jsme ve fázi jednání. Finance ale máme přislíbeny. Mohu jen prozradit, že se jedná o českou firmu se záběrem po celém světě,“ prozradil Deníku Petr Glončák.

„Když jsme se zástupcem zmiňované firmy hovořili, dali jsme mu dvě nabídky na spolupráci. Bylo nám řečeno, že by chtěli vyloženě vlastnit akcie,“ řekl ještě nový šéf Opavy.

Petr Glončák také vyvrátil spekulace o změně v klubovém managementu.

„Alois Grussmann dělá svou práci dobře, daří se mu uvádět do velkého fotbalu hráče z nižších soutěží, restartovat kluky, kteří v jiných klubech tolik nehrají. Do sportovní stránky mu nikdo mluvit nebude. To samé platí o technickém řediteli Jaroslavu Rovňanovi,“ zakončil nový předseda představenstva SFC.