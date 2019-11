„Sparta má kvalitní tým. Má řadu nebezpečných hráčů, nelze se soustředit jen na jednoho,“ dobře si uvědomuje opavský stoper Dominik Simerský (na snímku). „Je pravda, že Libor Kozák je v dobré formě. Navíc bude hrát doma. Dá se u něj očekávat velká chuť. Musíme ho zastavit, nedat mu prostor,“ nabádá sedmadvacetiletý obránce.

Opavě to zatím letos nejde, trápí se a v tabulce je poslední. „Je to o gólech, které nedáváme. Viděli jste v poháru. My své šance neproměňujeme. A když gól dáme, rozhodčí ho neuzná,“ krčí rameny Simerský.

Slezský FC se začal po trenérské změně zvedat. „Proti Karviné, Teplicím i Bohemce jsme si šance vytvořili, byly tam dobré prvky. Bohužel pak přišel výbuch na Slovácku, kde jsme byli doslova hrozní. Navíc se soupeřem, se kterým bychom si měli být rovni,“ podotýká fotbalista, který v letošní sezoně nastoupil do všech čtrnácti zápasů.

Proti Jablonci hrál Dominik Simerský ve stoperské dvojici s Janem Žídkem. Šlo o signál směrem ke Spartě? „Tak bych to neviděl. Jarda Svozil měl drobné zdravotní problémy, proto ta změna. Se Žíďasem je to v pohodě, v minulosti jsme spolu odehráli nespočet zápasů,“ vysvětluje Dominik Simerský.

Po utkání se Slováckem (0:4) dostali hráči v kabině pořádný „ceres“ od sportovního manažera Aloise Grusssmanna. „Nebylo to na škodu. Proti Jablonci to herně špatné nebylo. Nyní musíme zabrat proti Spartě. Potřebujeme se konečně chytit,“ zvedá prst pilíř opavské defenzivy. Nedělní duel má výkop v 17 hodin.