/FOTOGALERIE/ Proslov směrem k hráčům i realizačnímu týmu měl Radek Vajda, ve fanouškovských kruzích známy pod přezdívkou Oskar.„Dobře si uvědomujeme v jaké situaci se nacházíme, žijeme v realitě a dobře víme, že ligu můžeme zachránit jen zázrakem,“ řekl Radek Vajda, s tím, že mluví jménem skalních příznivců SFC Opava. „Dobře vnímáme kritiku, a to i od politiků. Třeba i na sociálních sítích, jako například po utkání s Teplicemi,“ pokračoval Oskar.

„Proto jsme chtěli hráčům i realizačnímu týmu a managementu říci, že mají podporu od nás, skalních fanoušků, a to i v těchto časech, kdy se nedaří. Stojíme za nimi a stát budeme. Osobně jsem po několika prvních zápasech této sezóny říkal, že tento kádr na ligu nemá. Po zimním posílení, jsem ho ale změnil. Ve hře je vidět progres, herně až na pár výjimek soupeře přehráváme. Doplácíme však na slabou finální fázi a fatální chyby v obraně, což nás stojí body. To se pak projevuje i v tabulce. Za to, že neproměňujeme ani ty vyložené šance, nedáme penaltu, nemohou trenéři nebo ředitel klubu,“ pokračoval dlouholetý fanoušek Slezského FC Opava, který se řadí do skupiny radikálních.

Samozřejmě, že zazněla i slova kritiky. „Přijde mi, že ze hry týmu se s přibývajícími minutami vytrácí bojovnost. Možná to nebude správný příklad, ale Mladá Boleslav rozhodla svůj poslední zápas dvěma góly v nastavení. U našeho týmu mi chybí ten závěrečný náboj, prostě síla rvát se až do závěrečného hvizdu, i když je pro nás vývoj utkání nepříznivý,“ podotkl Oskar. „Proti Pardubicím chceme a věříme ve tři body,“ zdůraznil.

„Návštěvu zástupců fanoušků na našem tréninku vnímám velmi dobře. Ke stávající situaci si řekli svoje. Bylo to jenom dobře, že kluci si vyslechli i jiný názor, než ten náš. Pro nás to byl i signál toho, že fanoušci, i když nemohou na stadion, pořád za námi stojí. Ukázali, že jim momentální situace není lhostejná,“ okomentoval netradiční návštěvu sportovní manažer SFC Opava Pavel Zavadil.