Utkání 29. kola FORTUNA:LIGY má výkop už dnes v 17 hodin ve Vítkovicích. Domácím jde o udržení šestky, hosté bojují o únik ze skupiny o záchranu.

„Bude plný stadion a já věřím, že naši fanoušci nás doženou k vítězství. Nebude to ale jednoduché, protože Opava hraje taky o hodně. O to je to zajímavější. Snad uvidíme výborný fotbal,“ řekl kouč Baníku Bohumil Páník.

„Na derby se těšíme. Baník sice prohrál v Plzni, ale podal velmi dobrý výkon. Tlačí se do šestky, my chceme zase nahrát co nejvíce bodů. Říká se, že derby nemá favorita, ale síla kádru hovoří ve prospěch soupeře,“ podotkl trenér Opavy Ivan Kopecký.

Baník se pokusí Opavě vrátit podzimní porážku 1:2. „Tam jsme hráli špatně. Pokud chceme vyhrát, budeme muset navázat na poslední tři zápasy. Těšíme se, ta správná nervozita ale přijde až v neděli. Mužstvo se připravovalo celý týden koncentrovaně,“ dodal Bohumil Páník.

Připomeňte si v přiložené fotogalerii atmosféru slezského derby z listopadu loňského roku v Opavě: