Do opavské sestavy se vrátil uzdravený Hrabina, ovšem už po dvaceti minutách musel pro zranění ze hřiště Janetzký. Na hřišti se ale toho příliš zajímavého nedělo.

Opava kopala tři rohy, z nich ale nic nevytěžila. Zapalač se pro změnu zamotal sám do vlastní kličky. Po půlhodinové nudě udeřil Baník.

Kuzmanovič poslal centr do vápna, kde na míč nedosáhl Simerský a Diop překonal Šroma – 1:0. V závěru poločasu mohli domácí vedení navýšit. Nejdříve pálil Granečný, kterého vychytal. |Gólman SFC vzápětí vychytal i Kuzmanoviče a Diopa.

Na začátku druhého poločasu vybojoval už ztracený balon Schaffartzik, nahrál Jursovi, kterému ale nebylo možno zakončit. Opavští v této pasáži na chvíli zvýšili aktivitu. Smola prodloužil hlavou na Štáňu, toho před vápnem fauloval Fleišman.

Z nadějné standardky ale hosté nic nevytěžili. Hosté gólmana Laštůvku příliš nezaměstnávali. Jedenáct minut před koncem se dostal ke střele střídající Hrubý a Šrom byl bez šance – 2:0.

Opavský výběr toho na půdě svého rivala moc nepřevedl. Za celé utkání vyprodukoval jen tři střely a brankář Laštůvka byl bez práce.

HLASY TRENÉRŮ:

BOHUMIL PÁNÍK (Baník): "První poločas byl pro nás nepříjemný, dělali jsme hodně faulů na třiceti metrech, to je nebezpečné. Bylo tam taky asi pět rohů, řešili jsme je ale naštěstí dobře. Vyšel nám nádherný gól - Kuzma to kopl výborně, Dame si našel prostor. Byl to důležitý moment. Jak šel čas, tak Opava začala hrát vabank. Věděli jsme, že je to bude stát hodně sil. Pak jsme přidali druhý gól."

IVAN KOPECKÝ (Opava): "Soupeř nás potrestal ze standardky v době, kdy byla nuda na hřišti. Je to třetí zápas, kdy inkasujeme ze standardky. Bavíme se, trénujeme to, ale byla to hrubá chyba. Ve druhé půlce jsme deset patnáct minut kombinovali, ale chyběl tomu kvalitní centr a neprosadili jsme se do střely. Chybělo přesnější řešení jeden na jednoho, důraz v šestnáctce."

Baník Ostrava – SFC Opava 2:0 (1:0)

Branka: 29. Diop, 79. Hrubý. Rozhodčí: Berka – Vitner, Vaňkát. ŽK: Jirásek, Fleišman – Jursa. Diváci: 15 100 (vyprodáno).

Ostrava: Laštůvka – Pazdera, Procházka, Stronati, Fleišman – Holzer, Jánoš, Jirásek (67. Hrubý), Granečný – Kuzmanovič (86. Mešaninov), Diop (56. O. Šašinka). Trenér: Páník.

Opava: Šrom – Hrabina, Simerský, Svozil, Schaffartzik – Stáňa (60. Jurečka), Zavadil, Janetzký (20. Řezníček), Jursa, Zapalač (81. Juřena) – Smola. Trenér: Kopecký.