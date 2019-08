Opava už s uzdraveným Zavadilem ale bez zraněného Svozila dala o sobě poprvé vědět po centru Zavadila. Hostující zadáci ale odvrátili balon na roh.

Ve 20. minutě přišel úder na druhé straně. Hrubý rozehrál trestný kop, k hlavičce se dostal Stronati. Jeho pokus vytáhl Fendrich na břevno, ovšem na dorážku Smoly nedosáhl – 0:1. Opava mohla rychle vyrovnat.

Nejdříve po centru Zapalače vytáhl Budinský hlavičku Jurečky, o pár okamžiků později hostující brankář zasáhl úspěšně proti střele Dediče, která mířila na zadní tyč. Ve 34. minutě pálil po dlouhém autu Dedič z otočky nad.

A opět Jurečka, tentokrát hlavičkoval těsně vedle po centru Zapalače. Opavští měli převahu, dokonce i Jurečkou vyrovnali. Radost domácích byla předčasná, autor gólu byl v ofsajdu, což nakonec potvrdilo i video.

V závěru úvodního dějství se na Fendricha řítil Smola, opavský gólman mu míč rukou vypíchnul.

Ve druhém poločase se dlouho čekalo na zajímavý moment. Opava prahla po vyrovnání, ale ani ze dvou rohových kopů v řadě nic nevytěžila. Hlavička Simerského neměla zase patřičnou razanci.

Čtvrt hodiny před koncem se objevil před Fendrichem Diop, opavský strážce svatyně svůj tým podržel. Za Opavu odpověděl jedovkou Šulc, Budinský vyrazil.

Devět minut před koncem vyšel Baníku rychlý brejk, který ještě přibrzdil Opoku, ale míč se dostal k De Avezedovi a ten upravil na 0:2. Skóre se už nezměnilo, a to ani po trestném kopu Zavadila, který lapil Budinský.

Hlasy trenérů:

Ivan Kopecký (trenér Opavy): "Cítili jsme, že jsme měli bodovat. Z tohoto pohledu je zklamání velké. První poločas jsme zvládli dobře, chyběla mu jen branka. Soupeř dal gól Tomášem Smolou, který uplatnil svůj důraz. Tento gól určil ráz derby. Baník bránil a hrozil z brejků, jeden mu vyšel. My jsme sáhli brzy ke střídání, protože někteří hráči se do toho nedostávali. Nedařily se nám standardky, které byly vždy naší silnou zbraní. Navíc nás soupeř po naší útočné standardce vytrestal brejkem, kdy využil přečíslení. My se ale musíme poučit z chyb a jet dál."

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Ukázalo se, jak je fotbal ošidný. Hodně důležitý byl první gól a hlavně výkon našeho brankáře, který nás v několika situacích extrémně podržel. U standardek jsme něco trochu změnili a vyšlo nám to. Bylo to utkání o střelcích, my jsme je měli, a proto si vezeme výhru. Ze hry jsme už v poločase stáhli Kuzmanoviče, protože to u něj hrozilo červenou kartou. Stronati šel dolů kvůli zranění, Procházka to ale zkušeností zvládl. Venku vyhráváme možná i proto, že nám víc sedí rychlý protiútok než postupné tvoření hry."

SFC Opava – Baník Ostrava 0:2 (0:1)

Branky: 20. Smola, 82. De Azevedo. Rozhodčí: Julínek – Nádvorník, Podaný. ŽK: Zavadil, Jursa, Schaffartzik - Kuzmanovič. Diváků: 6 087.

Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Schaffartzik, Žídek – Jursa (73. Opoku), Zavadil – Mondek (54. Šulc), Jurečka, Zapalač (54. Stáňa) – Dedič. Trenér: Ivan Kopecký.

Baník Ostrava: Budinský – Fillo, Šindelář, Stronati (58. Procházka) , Fleišman – Reiter, Jánoš, Hrubý, De Azevedo (91. Holzer) – Kuzmanovič (46. Diop), Smola. Trenér: Bohumil Pánik.