„Když prohráváte v 5. minutě o dvě branky, pak jde s utkáním horko těžko něco udělat. Snažili jsme se s tím něco udělat. Od 10. minuty se náš herní projev trochu zvedl. Nedokázali jsme ale dát gól,“ vracel se k nepovedenému zápasu pětadvacetiletý stoper. „Nevytvořili jsme si téměř žádnou šanci,“ konstatoval.

Obrat k lepšímu nepřišel ani po přestávce. „Do druhého poločasu jsme šli s tím, že dáme co nejrychleji kontaktní gól, bohužel jsme dostali na 0:3 a bylo po zápase,“ povzdechl si Svozil.

Opavští nebyli tentokrát vůbec nebezpeční. Bylo vidět, jak citelně jim chybí záložník Pavel Zavadil. „Pavel je dirigent. Vezme si spoustu balonů, snaží se překvapit soupeře dobrou přihrávkou, přečíslit zálohu, to nám v úterý chybělo,“ přiznala opavská opora. „Každý je zastupitelný. My jsme se ale nedokázali s Pavlovou absencí vyrovnat,“ podotkl Svozil.

Situace ve skupině o záchranu se pořádně zamotala. Přispěla k tomu i Příbram, která nečekaně vyhrála ve vršovickém Ďolíčku.

„Liga je vyrovnaná. Navíc Bohemka celou sezonu nepředvádí doma to, co by se od ní očekávalo. My se nesmíme dívat kolem sebe, ale na sebe. Situaci máme ve svých rukou. V sobotu musíme Slovácko hodit za hlavy a Příbram bezpodmínečně porazit,“ podotkl fotbalista, který v letošní sezoně nastřádal jednatřicet prvoligových startů, ve kterých vstřelil jednu branku.