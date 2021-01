Tomáš Smola hlásí návrat. Jednatřicetiletý rodák z Loun v nedělí nad ránem dorazil z Rumunska do Opavy a připojil se k týmu trenéra Radoslava Kováče. Slezané tak mají vysněného gólového útočníka. Důrazný fotbalista by měl v posledním týmu FORTUNA:LIGY hostovat dokonce sezony z rumunského klubu Gaz Metan Mediaş. Společně s ním už je v Městských sadech i jablonecký Tomáš Čvančara. Oba zmiňovaní míří s týmem na soustředění do Portugalska.

Tomáš Smola | Foto: Deník / František Géla

Smola má na kontě v nejvyšší soutěži jednašedesát zápasů, ve kterých vstřelil třináct branek a přidal šest asistencí. „O Smolíkovi jsem naprosto přesvědčený. Dva roky jsme spolu hráli, je to střelec, který je v každém týmu vítán. Znám ho velmi dobře charakterově, v kabině platil za velmi oblíbeného kluka, navíc je to absolutní lídr. My jsme přesně takového to hráče potřebovali. Je to gólový útočník, zabiják, který nechce prohrát,“ řekl sportovní manažer Opavy Pavel Zavadil. O Smolu byl zájem vedle Opavy i v Brně a Mladá Boleslavi. „Když se mi naskytla možnost v Rumunsku jít na hostování. Byla pro mě Opava jasnou volbou v Česku. Byl jsem v denním kontaktu s Jardou Rovňanem, chci klubu i jemu pomoci. Navíc se vracím do známého prostředí,“ řekl krátce Tomáš Smola.