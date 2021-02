„Žídek, Holík a Juřena určitě nebudou, čtyři žluté karty nepustí do hry Březinu. Ale musíme to dát dohromady, věřím, že postavíme sestavu, která může bodovat,“ řekl trenér Opavy Radoslav Kováč, který trápí ještě zdravotní stav Čvančary.

Karviná nemá špatný tým, už v prvním vzájemném zápase sezony dokázala v Opavě vyhrát. „Víme, do jaké situace jsme se dostali. Byli jsme přesvědčení, že zvládneme zápas s Brnem, který jsme bohužel nezvládli. Čeká nás další utkání, prostě se musíme pokusit o to, abychom přivezli body. Potřebujeme vyhrát jako sůl, strašně by nám to pomohlo,“ dobře ví Radoslav Kováč. K sobotnímu soupeři řekl: Viděli jsme Karvinou doma proti Slavii, viděli jsme ji v Teplicích, kde prohrávali a šli do bodu. Síla v tom týmu je velká. Mají hodně vysokých hráčů, dobré standardní situace, nečeká nás nic lehkého.“

Silnou zbraní Karvinských je zkušený útočník Papadopulos. „Utkání, které jsme doma s nimi hráli, Papa kvůli našim dvěma chybám otočil. Jeden gól dal, na druhý nahrál, takže nebezpečný hráč v šestnáctce,“ podotl Kováč.

Opava se čím dál více dostává pod psychickou deku. „Pracujme na tom, abychom hráče psychicky zvedli. Změnili jsme pár věcí, trochu jsme odlehčili trénink, protože kluci to potřebovali. Dali jsme jim dokonce dva dny volno,“ prozradil kouč. Zápas v Karviné začíná v sobotu v 16 hodin.