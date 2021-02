„Spadl nám obrovský balvan ze srdce. Všichni to museli slyšet,“ usmíval se po utkání slovenský záložník. „Konečně jsme poznali, jak chutná vítězství. Trochu jsme se zase přiblížili k týmům, které nám odskakovaly. Stále je o co hrát, budeme se o záchranu rvát,“ vyhlásil Karol Mondek.

Opava na jihu Čech nepředvedla špatný výkon. „Byl to vyrovnaný zápas. My jsme ale tři body chtěli více. A konečně se taky otočilo k nám i štěstí. V předcházejících utkáních jsme ho vůbec neměli, o to krásnější je, že se nám v Budějovicích podařilo v závěru vstřelit vítězný gól,“ podotkl devětadvacetiletý záložník.

Ke druhému poločasu poznamenal: „Po přestávce jsme dělali zbytečné fauly. Budějovice jsme tím pouštěli do nebezpečných situací, jinak ale nic extra neměly.“

Radost Opavských z gólů Davida Březina byla o velkých emocích. „Dlouho jsme na ten okamžik čekali. Celá lavička, celý realizační tým, prostě všichni jsme závěr strašně prožívali. Konečně jsme mohli mít pozitivní emoce, strašně moc jsme to potřebovali,“ svěřil se autor čtyř prvoligových branek.

„Cítili jsme neskutečnou úlevu. I když musím přiznat, že v závěru jsem byl dost nervózní. Přece jenom tak dlouho jsme na vítězství čekali a bylo by hříchem ho pustit. Ale všichni jsme byli maximálně koncentrovaní,“ podotkl Karol Mondek.

Sám se v prvním poločase dostal ke střele, jenomže trefil jen brankáře Drobného. „Šlo to lépe vyřešit, posunul jsem si sice míč na slabší nohu, ale to není omluva,“ řekl opavský záložník.

Opavští nyní musí jihočeské vítězství potvrdit doma v duelu s Jabloncem. „Věřím, že nedělní vítězství bude pro nás pozitivní impulz a nakopne nás pro důležité duely s Jabloncem a v Teplicích,“ tvrdí Mondek.

Opavská výprava vyrazila do Českých Budějovic v sobotu, Karol Mondek ale v autobuse chyběl. Jel až v den utkání s vedoucím týmu Lumírem Sedláčkem. Důvodem byly zdravotní problémy v rodině. „Myslím si, že na mém výkonu se to neprojevilo. Nedával jsem si to do hlavy. Osobně mi pomohlo, že jsem mohl jet až v neděli,“ zakončil Mondek.