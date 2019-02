Měl podíl na konečné remíze 2:2 a hodně nahlas si řekl o místo v základní sestavě. Trenér Kopecký mu dal jasné pokyny.

„Trenér říkal, že mám hru oživit, aby se nám podařilo dát gól, což se nám povedlo. Takže splněno,“ hlásil pětadvacetiletý rychlík.

Od svého prvního okamžiku na hřišti dělal domácím velké problémy. V jednom momentu dokonce nasadil k velkému sólu, které málem skončilo gólem.

„Říkali mi, že kluci za mnou tahali vagóny, když jsem nasadil ke stometrovému sprintu. Nepřišlo mi, že jsem byl nějak extra rychlý. Spíše jsem byl čerstvý,“ smál se Stáňa. „Po zápase jsem toho měl plné kecky,“ přiznal a dodal: „Jsem rád, že vezeme bod.“

V závěru dokonce Opava sahala po třech bodech. „Bylo to hektické. Kluci se rvali na krev, to rozhodlo. Jablonec byl v napětí, kousali jsme do posledních vteřin,“ těšilo Stáňu. Ke svému možnému zařazení do základní sestavy odchovanec brněnské Zbrojovky řekl: „Na levé straně hraje zkušený Petr Zapalač, je těžké se přes něj do sestavy dostat, ale uvidíme. My nováčci se musíme o místo prát, chceme trenérovi dokázat, že na základ máme,“ pokračoval Stáňa.

V pondělí se Opava na jaře poprvé představí doma. Od 18 hodin hostí v Městských sadech Plzeň. „Na zápas se těším, určitě bude plný dům. Udělalo nám radost, že za námi v tak velkém počtu přijeli i do Jablonce. Proti Plzni uděláme všechno, abychom urvali tři body,“ slíbil Bronislav Stáňa.