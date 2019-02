Dominiku, bod z Karviné má pro vás velkou cenu, že?

Už vzhledem k ostatním výsledkům bylo pro nás důležité neprohrát. Můžeme se nyní soustředit jen sami na sebe.

Mohlo být i veseleji, kdybyste rychle o vedení nepřišli…

To je fakt, oni dali gól roku, když jsem já neuhlídal Wágnera. Na druhé straně přežili jsme další šance. Myslím si, že Karviná si gól za první poločas zasloužila. Ve druhém bylo vidět, že oba týmy myslí hlavně na to, aby neinkasovaly.

Dala se situace okolo Wágnerova gólu řešit jinak?

Určitě se tomu dalo zabránit, i když si myslím, že už takový gól nedá. Fotbal je o chybách, on tu naši potrestal. Pak už jsme ho ale k ničemu nepustili.

Nicméně v prvním poločase balon několikrát poletoval ve vašem vápně, a hlavně na konci poločasu jste měli i štěstí, souhlasíte?

Na můj vkus do naší šestnáctky v prvním poločase lítalo až moc centrů, všechny na Wágnera, z toho pramenily nebezpečné akce. Po přestávce jsme si na to už dali pozor a domácí již tolik šancí neměli.

Nastoupil jste ve stoperské dvojici namísto Svozila společně s Radičem. Byl to velký problém zvykat si na nového parťáka?

Nemyslím si. Marko to zvládl úplně suprově. Není problém v tom, zda naskočím na stopera já, Jarda, nebo kdokoliv jiný. Je vidět, že každý je právoplatným členem našeho týmu. Pro Marka to byl těžký zápas, klobouk dolů, jak to zvládl.