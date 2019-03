Lapil gólovou šanci Vaníčka a připsal si první ligovou nulu v kariéře. Aktuálně drží 105minutovou neprůstřelnost. I díky němu přivezli Slezané v neděli z hlavního města bezbrankovou remízu.

Bylo pro vás těžké nastoupit do zápasu po delší odmlce?

Nebylo to těžké. Musím říci, že mi nedělá problém nastoupit po delší časové pauze. Nějak jsem to na sobě nepociťoval, nervózní jsem rozhodně nebyl.

Kdy jste se dozvěděl, že v Ďolíčku nastoupíte?

První náznaky přišly hned na začátku týdne. V úterý, ve středu jsem se dozvěděl na sto procent, že budu chytat.

Bezbranková remíza je asi zasloužená…

Když to shrnu, byl to víceméně remízový zápas. Ani na jedné straně nebyly vyložené šance, spíše šlo o náznaky do zakončení. Remíza je spravedlivá.

Nicméně ve druhém poločase vás Vaníček pořádně protáhl…

To je pravda, bylo to ještě tečované, celkem nepříjemná střela. Jinak jsme ale Bohemku do žádné větší šance nepustili. Kluci to odpracovali fakt dobře. Soupeř se nedostal ani do tlaku. Snad dvakrát jsme neuhlídali hráče, ale jsem tam také já, abych klukům pomohl. Máme nulu, vezeme si domů bod, to těší.

V závěru jste hráli přesilovku, ale paradoxně vám početní výhoda svazovala ruce i nohy…

Nemyslím si, že by nás vyloučení rozhodilo. Byli jsme si ale vědomi toho, že bod je cenný, a nechtěli jsme za žádnou cenu bláznit.

Jak vnímáte aktuální situaci Opavy? Stále čekáte na jarní vítězství, série se už natáhla na šest zápasů…

Čekání na vítězství je dlouhé. Už by to chtělo vyhrát, hlavně doma. Tým se dostane do celkové pohody, protože když je sbíráte po jednom, naskakuje to strašně pomalu, ale lepší bod než prohrát.

Jak se vám vlastně chytalo za pověstnou tribunou Bohemians?

Musím říci, že jsem to nějak nevnímal. Pokřiky soupeřových fanoušků mě většinou vyhecují. Vnímal jsem to spíše pozitivně.