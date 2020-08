V týdnu se stal kmenovým hráčem Opavy, v pátek se Matěj Helešic premiérově trefil v lize. Jeho Opava bohužel na horké plzeňské půdě prohrála 3:1. „Prohráli jsme, ale špatné to nebylo, máme se od čeho odrazit,“ podotkl třiadvacetiletý Matěj Helešic.

Matěj Helešic | Foto: František Géla

Matěji, zápas v Plzni jste dobře rozehráli, bohužel rychlé vyrovnání a červená karta vám zlomila vaz…Nic méně od tohoto výkonu se dá odrazit…

Plzeň jsme minimálně zaskočili naši aktivitou v prvním poločase. Snažili jsme se je presovat a i tým, jako Plzeň měl s tím problémy. Myslím si, že určitě se máme od čeho odrazit. Dali jsme gól, řekli jsme si, že do toho dáme všechno, ať vedení do půle udržíme. Jenomže za půl minuty dostaneme vyrovnávací gól a červenou kartu. I to k fotbalu patří. Druhý poločas v deseti a proti Plzni, to už moc nešlo.