„Máme za sebou čtyři zápasy jara, z nich jsme za dvě remízy vytěžili dva body. Být místo nich jedno vítězství, byli bychom spokojenější,“ přiznává Jaroslav Svozil. „Bereme je ale s pokorou. V Karviné zasloužená remíza, s Jabloncem šťastná, pak přišla porážka s Plzní, pod kterou se podepsala i má chyba a pak utkání v Teplicích, tam nám nevyšel první poločas a od toho se všechno odvíjí,“ bilancuje pětadvacetiletý zadák. „Teď nastal čas uspět za tři body, Slovácko porazíme,“ podotkl jeden z nejlépe hodnocených stoperů ligy.

Poslední zápas v Teplicích se Opavě nepovedl, tedy hlavně v prvním poločase. Navíc extra výkon k tomu podali i rozhodčí, kteří Slezanům ukřivdili. „Křivdu cítit můžeme, ale body nám to nevrátí. Na druhou stranu jsme nehráli dobře. Dostali jsme rychle gól, pak druhý. Oba pramenily z našich chyb. Místy to byla beznaděj,“ přiznal odchovanec olomoucké Sigmy. „Ve druhém poločase jsme se zvedli, bohužel na body to nestačilo,“ hlesl.

V sobotu dorazí do slezské metropole Slovácko, které pod vedením trenéra kouče Svědíka zaznamenalo velký progres. „Nebude to lehké utkání, ale to v lize není žádné. Musíme se vyvarovat zbytečných chyb, protože v poslední době jsme si dali spoustu gólů sami,“ konstatoval Svozil, který v letošní sezoně nastřádal jednadvacet prvoligových startů.

Slovácko angažovalo na poslední chvílí bývalého slovenského útočníka Filipa Hološka. Rodák z Piešťan má bohaté zkušenosti z turecké nejvyšší soutěže, na kontě má i pětašedesát startů za slovenskou reprezentaci. „Má za sebou krásnou kariéru, ale pokud chceme být úspěšní, musíme ho dokázat pohlídat,“ usmála se opavská opora.

Nabízí se otázka, zda už je v opavské kabině cítit po čtyřech nevyhraných zápasech v řadě tlak? „Tlak cítíme od začátku sezony. Ten k tomu patří. Je pravda, že v současné době se na tabulku jinak kouká,“ uzavřel Jaroslav Svozil. Sobotní duel má výkop v 15 hodin.