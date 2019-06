Nicméně životní přestup „upeče“, neboť v pátek 14. června vstoupí v Zábeštní Lhotě do svazu manželského s dlouholetou partnerkou Simonou.

„Kvůli svatbě nestihnu začátek přípravy. S trenérem jsem domluven, že se k týmu připojím 17. června,“ hlásil Jaroslav Svozil. Svatební cestu ale nestihne.

„Nedá se nic dělat, musím do práce,“ řekl smířlivě s úsměvem. „Ale dovolenou jsme si udělali ve Znojmě, kde je krásně,“ vyhrkl vzápětí.

Jinak prožil životní sezonu, v barvách Opavy odehrál třiatřicet zápasů. Jeho jméno se nyní hodně skloňuje s možným přestupem. „Oficiálně žádnou nabídku na stole nemám, žádný klub mě nekontaktoval. Manažer mi akorát naznačoval něco o Mladé Boleslavi a Jablonci, to je tak všechno,“ prozradil Jaroslav Svozil. „Stejně tak hovořil o Izraeli, to jsem ale smetl ze stolu, neřešil jsem ani, co je to za klub,“ řekl ještě.

V Opavě mu běží platný kontrakt. „Každý má cíl se posunout dál, klade si nejvyšší cíle. Ale že bych šel za každou cenu jinde, to ne. Chci ještě říci, že v Opavě se cítím fantasticky. Krásné město, skvělí fanoušci,“ zakončil krátké povídání Jaroslav Svozil.